Poco mossa Wall Street

(Teleborsa) - Finale debole per la borsa di Wall Street dopo un avvio in profondo rosso, Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha tagliato le stime di crescita globale, sottolineando che "il peggio deve ancora venire e per molte persone il 2023 sembrerà una recessione".Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 29.239 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,65%, chiudendo a 3.589 punti. Variazioni negative per il(-1,24%); con analoga direzione, in ribasso l'(-0,75%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,93%) e(+0,58%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,64%),(-1,52%) e(-1,30%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,72%),(+2,64%),(+2,42%) e(+1,51%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,84%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,11%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,16%.scende del 2,11%.Tra i(+5,72%),(+4,53%),(+2,55%) e(+2,42%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,82%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,75%.In perdita, che scende del 6,15%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,73 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,4%; preced. 8,7%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 219K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,36 Mln barili)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -1,1%; preced. -1%).