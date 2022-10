Sardegna polo d'eccellenza nella transizione energetica: presentato il progetto BIRDIE-S

(Teleborsa) -per ottenere benefici ambientali, economici e sociali. Lo rivela il progetto di(Build the Innovative Renewable and Digitally Inclusive Electrified - Sardinia) di, prendendo ad esempio il. Lo studio dimostra, con numeri e riscontri scientifici, che la(o birdi - verde in dialetto sardo) della la Sardegna può portare alladella transizione energetica, grazie alle caratteristiche e peculiarità del suo territorio.Le specificità fisiche e socioeconomiche della Sardegna la rendono infatti: l’insularità e le condizioni climatiche, unite alla bassa densità demografica, alle caratteristiche del settore industriale e alla mancanza di connessione con la rete di trasmissione del gas, hanno creato il contesto ideale ad una consistente penetrazione dell’energia elettrica negli usi finali.Considerando questi fattori, lche è possibile e conveniente: a livellosi otterrebbe una consistentatmosferico, acustico e marittimo, con emissioni di CO2 in calo tra il 40% e il 70% e di particolato tra il 30% e il 50%; a livellosarannostimabili in circa 38.000 addetti al 2030 e 57.000 al 2050; dal punto di vistavi sarebbero benefici in termini didovuta ad un ambiente più salutare.Il Progetto BIRDIE-S è stato. Ad aprire i lavori il prorettoredell’Università di Cagliari, assieme al vicesindaco del Comune di Cagliaried al Direttore Italia di Enel. All’analisi di F, Prorettore delegato per il territorio e l’innovazione dell’Università di Cagliari, sono seguiti gli interventi di vari relatori tra cui:, Presidente Confindustria Sardegna,del Politecnico di Torino ePresidente di Legambiente oltre che di autorevoli rappresentanti della