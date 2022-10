Sesa, aggiornamento sullo share buy-back

Sesa

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 4 al 10 ottobre2022, ha complessivamente, pari allo 0,02865516% dell'attuale capitale sociale ad un prezzo medio unitario di 113,94795 euro per azione al lordo delle commissioni, per uncomplessivo pari aGli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, conferita dall’Assemblea ordinaria della Società del 25 agosto 2022.Al 12 ottobre, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business possiede complessivamente 73.484 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,47425585% dell'attuale capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, scende sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,69%.