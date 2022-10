Si muove in territorio negativo il comparto dei servizi finanziari in Italia (-1,43%), movimento in ribasso per Anima Holding

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 91.111,4, in diminuzione di 1.305,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 464, dopo aver avviato la seduta a 469.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, retrocede, con un ribasso del 3,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,98%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,11%.Tra le azioni del, pressione su, che tratta con una perdita del 3,54%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,09%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%.Tra ledi Piazza Affari, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,56%.