Stime FMI, Reichlin: "Frenata economia forte. Evitare nuove misure a debito"

(Teleborsa) - "Gli spazi di manovra per il nuovo governo sono stretti, al di là della disponibilità o meno di tesoretti di sorta: anche se nuove misure a sostegno di imprese e famiglie saranno probabilmente inevitabili, finanziarle a debito può comportare rischi di stabilità, come dimostra l'esempio del Regno Unito". È l'analisi dell'in un'intervista a Repubblica sulleNon solo il Fmi ha rivisto al ribasso le previsioni, ma le banche d'affari e le società di previsione private tra cui la mia: noi diamo l'Italia a". Sulla possibilità di una mini-ripresa da metà 2023 con una chiusura in positivo Reichlin ha affermato che l'attenuazione dei fattori di rischio nel 2023 paventata da Palazzo Chigi "sembra irrealistica"."Nella politica fiscale – ha evidenziato l'economista – gli spazi sono stretti. Il debito pubblico è diminuito grazie all'inflazione: ma con la frenata dell'economia e l'inflazione stessa che si riflette sui tassi, arrivare al 139% del Pil nel 2025, come prevede il Mef, non è scontato. Per ora non c'è allarme sui mercati ma lo spread è passato in un anno da 100 a quasi 250. Bisognerebbe. Se sarà necessario, farlo con una chiara idea del percorso di medio-lungo periodo".