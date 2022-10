A2A, distribuito oltre 1 miliardo di valore economico alla città di Milano

A2A

(Teleborsa) -, tramite a sua attività,ha distribuito: 313 milioni di euro sono statiin infrastrutture ed impianti (+70% rispetto al 2020) e 730 milioni di euro fraai fornitori locali e 773nelle sedi milanesi. E' quanto emerge dal Bilanci di Sostenibilità Territoriale di Milano, presentato oggi dall'azienda guidata da Renato Mazzoncini.Il Bilancio mette in evidenza anche che laa Milano ha raggiuntoe che, facendo della città uno degli esempi più virtuosi di economia circolare in Italia ed Europa. "Il ciclo ambientale è importante, ci siamo impegnati a far sì che Milano sia sempre di più una città a impatto zero", ha spiegato ilSu un totale diurbani raccolti nel territorio,è stato destinato aledè stato inviato. Grazie ai rifiuti, sono stati prodotti oltre 290 GWh di energia elettrica - pari al consumo medio annuo di 107.000 famiglie - e oltre 477 GWh di energia termica - pari al fabbisogno di riscaldamento e acqua calda di 40.000 famiglie."Raggiungere gli sfidanti obiettivi dellaed i risultati di questo Bilancio rappresentano un'ulteriore conferma dell'impegno del nostro gruppo verso un modello di sviluppo sostenibile, in cui economia circolare e innovazione sono al servizio del territorio", ha dichiarato il Presidente Patuano, aggiungendosono elementi centrali nelfondamentali per raggiungere l'autonomia energetica", ha affermato l'amministratore delegato,aggiungendo "oggi il concetto di sostenibilità deve tradursi anche in un modo diverso di generare e usare l'energia, come cogliere le opportunità di efficientamento che si possono ottenere dagli interventi sugli edifici e dal settore della mobilità"."Il nostro obiettivo è, per continuare a contribuire al suo sviluppo sostenibile ee per tutte le comunità locali." - ha proseguito Mazzoncini - "Nel corso del 2021 abbiamo investito oltre 300 milioni di euro in impianti e infrastrutture, implementato nuovi progetti per migliorare le reti elettriche e del teleriscaldamento di Milano, avviato a recupero di materia o energia il 100% dei rifiuti raccolti ed evitato l'emissione di 444mila tonnellate di CO".Mazzoncini si è anche espresso a proposito delle misure di risparmio energetico approntate dal sindaco Giuseppe Sala, affermando che "sono un bel passo avanti" e "se i cittadini riusciranno a seguire le indicazioni che sono state date, riusciremo a superare l'inverno senza particolari crisi".