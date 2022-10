Aeroitalia annuncia apertura collegamenti da BGY Airport e partnership commercial con Atalanta B.C.

(Teleborsa) - Laha annunciato nel corso di una conferenza stampa l'apertura della propria base all', dove inizierà a operare dal, e laFondata nel 2022 da(Non-executive Chairman) e(Executive Chairman), la compagnia aerea è guidata dall'amministratore delegato, da(Chief Commercial Officer) e da(Executive Vice-President Operation).Aeroitalia ha iniziato le operazioni il 26 aprile 2022 operando voli charter. Oggi collega. La flotta è composta da 5 aerei Boeing B-737/800, inoltre c'è 1 ATR 72/600 che fa di questo il primo vettore aereo italiano ad operare queste macchine attraverso il partner Air Connect. Il collegamento tra Milano Bergamo e Roma Fiumicino prevede tre voli giornalieri di andata e ritorno, da lunedì a venerdì, e uno sempre a/r nelle giornate di sabato e domenica. Catania sarà collegata con quattro frequenze settimanali, Bacau due volte a settimana.Alla, sono intervenuti:, presidente SACBO;, direttore commerciale aviation SACBO;, chairman esecutivo Aeroitalia;, chairman non esecutivo Aeroitalia;, Chief Commercial Officer Aeroitalia;, Executive Vice-President Operation Aeroitalia;, amministratore delegato Atalanta Bergamasca Calcio.Il vettore aereo Aeroitalia è il. L'accordo di collaborazione tra la compagnia e la squadra bergamasca prevede l', che soddisfi le necessità logistiche del team calcistico, contribuendo a costruire valore e un ’immagine giovane e dinamica di un protagonista dello sport di fama internazionale.La, sempre nel quadro di una strategia aziendale che punta al collegamento dei centri nevralgici dell'Italia con gli aeroporti minori. Il tutto nell'ottica di uno sviluppo congiunto dell'aviolinea tricolore e del tessuto economico del territorio, in particolare nei settori turistico e business.Aeroitalia nasce con l’obiettivo di, sviluppando un prodotto competitivo nel settore aviazione anche sul lungo raggio. Infatti, l'obiettivo della compagnia prevede entro il 2023 di collegare oltre 40 destinazioni nazionali ed internazionali.