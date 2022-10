Banca Generali, Ilaria Romagnoli cooptata in CdA da indipendente

Banca Generali

(Teleborsa) - Ilaria Romagnoli, a seguito delle dimissioni presentate da Annalisa Pescatori, è stata cooptata dal Consiglio di Amministrazione di, con delibera assunta all’unanimità, su conforme proposta del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità e approvazione del Collegio Sindacale,Romagnoli resterà in carica sino all’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2022.La sua nomina - spiega una nota - permette di ripristinare la piena composizione del Consiglio di Amministrazione (assicurando il rispetto e l’applicazione della disciplina in materia di equilibrio tra i generi e la richiesta maggioranza di amministratori indipendenti in seno all’organo amministrativo), nonché dei Comitati Endoconsiliari Nomine, Governance e Sostenibilità, Controllo e Rischi e Crediti(del quale le è stata attribuita la presidenza).