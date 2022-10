Bifire, Alantra abbassa target price e conferma Buy

Bifire

(Teleborsa) - Alantra ha abbassato a(da 5,4 euro) il suosu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, mantenendo ilsul titolo a "". L'upside potenziale è superiore all'80%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che si è chiuso con ricavi netti pari a 22,6 milioni di euro (in crescita del 67% rispetto al primo semestre 2021) e un utile netto di 3,1 milioni di euro (+38%)."I risultati del primo semestre sono stati complessivamente positivi con una forte crescita dei ricavi (+66% a/a), favorita dalla crescente domanda di materiali da costruzione efficienti dal punto di vista energetico e da incentivi fiscali - scrivono gli analisti - L'EBITDA è stato resiliente e coerente con le nostre aspettative per l'esercizio, nonostante il difficile contesto dei prezzi dell'energia e dell'inflazione delle materie prime. Si prevede un ulteriore sviluppo del business dei materiali da costruzione innovativi, ma gli attualistanno avendo un impatto sul settore di riferimento, richiedendo".Secondo Alantra, il denaro raccolto della recente IPO dovrebbe rafforzare l'e aggiungere. Viene ricordato che il 3° impianto di produzione è molto vicino al completamento e un 4° (a servizio dell'area DACH) dovrebbe iniziare a breve i lavori di costruzione. Il gruppo sta anche pianificando investimenti in impianti fotovoltaici per ridurre l'impatto dei prezzi elevati dell'energia.