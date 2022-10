Covid, nelle ultime 24 ore 45.705 nuovi positivi e 66 morti

(Teleborsa) - Con(ieri 47.763) e(ieri 69) rimane stabile la situazione Covid in Italia. Complessivamente dall'inizio della pandemia nel nostro Paese hanno contratto il virus Sars-CoV-2 22.990.201 persone e si sono registrati 177.785 morti. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 539.023 (+5.572 rispetto a ieri).processati sono 238.253 (ieri 244.746) con unche dal 19,5% scende al 19,2%.Lenel saldo tra entrate e uscite, salgono di 8 unità rispetto a ieri con 37 nuovi ingressi del giorno per un totale di 236 pazienti ricoverati. Iinvece tornano a calare dopo diversi giorni, 126 in meno (ieri +225), per un totale di 6.358.delle ultime 24 ore sono 40.067 (ieri 35.153) per un totale che sale a 22.273.393.Sul fronte regionale il primato di nuovi contagi spetta allacon +8.771 nuovi casi. Seguono(+5.939), Piemonte (+4.991) ed(+4.070).