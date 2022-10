easyJet, perdita FY22 fino a 190 milioni di sterline. Domanda solida

easyJet

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo britannica, ha volato 26,3 milioni di posti nel(terminato il 30 settembre 2022), operando l'88% della capacità dell'anno fiscale 2019. L'EBITDAR nel trimestre è stato in linea con lo stesso periodo del 2019 poiché le azioni di gestione proattiva hanno guidato il miglioramento. I fattori di carico sono aumentati, chiudendo il trimestre al 92%, con rendimenti elevati, poiché laeasyJet prevede che la suasarà compresa tra 170 milioni e 190 milioni di sterline, che include una perdita di cambio di circa 64 milioni di sterline da rivalutazioni di bilancio e costi di interruzione incrementale di circa 75 milioni di sterline, principalmente da problemi operativi riscontrati in tutta l'industria nel terzo trimestre.easyJet prevede di volare circa 20 milioni di posti nel(ovvero il trimestre in corso). Questo è più del 30% in più di anno in anno con la capacità del Regno Unito durante i periodi di punta dei viaggi, come metà semestre di ottobre e la settimana di Natale, tornando ai livelli pre-pandemia."Lebene con i fattori di carico prima dello stesso punto nel FY19 e i rendimenti rimangono solidi - sottolinea la società - Questo programma di volo mantiene la resilienza ma fornisce anche una piattaforma per prepararsi all'aumento dell'estate 2023"."easyJet ha ottenuto uncon un utile operativo del quarto trimestre che dovrebbe essere compreso tra 525 milioni e 545 milioni di sterline e il numero di passeggeri è quasi raddoppiato rispetto alla scorsa estate a 24 milioni con un fattore di carico del 92%, poiché la domanda per la nostra rete e servizi leader rimane forte", ha commentatodi easyJet."La nostraè stata messa in vendita la scorsa settimana e stavamo riempiendo l'equivalente di più di quattro aerei A320 al minuto negli orari di apertura, a dimostrazione della continua domanda", ha aggiunto.