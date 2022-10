Europa, Titoli di Stato poco mossi. Banche centrali confermano stretta

(Teleborsa) -in apertura di seduta, nonostante le molteplici incertezze riguardanti l'operato delle maggiori banche centrali. I rendimenti deia 10 anni (mentre la Bank of England si avvia a terminare l'intervento di emergenza sul mercato obbligazionario) sono in calo di 2 punti percentuali al 4,40%, i rendimenti deisalgono di 2 punti base al 4,74%, mentre quelli delsono piatti a 2,31%. Di conseguenza, lo spread tra Italia e Germania è poco mosso a quota 243 punti base.Sul fronte della Banca centrale europea, ieri sono arrivate , ovvero il ritiro degli acquisti di bond che condurrà alla riduzione del portafoglio di titoli della banca centrale. Lae proseguirà, ha detto la presidente Christine Lagarde, sottolineando però che nella situazione attuale il rialzo dei tassi resta lo strumento migliore.Da Lagarde, in occasione di un evento dell'Institute of International Finance, è anche arrivato un. "Dobbiamo cooperare fra di noi, banchieri centrali, per capire quali saranno le ricadute, quali le ripercussioni, che impatto abbiamo gli uni sugli altri equali ramificazioni ci saranno", perché "i mercati finanziari sono molto integrati e perché le rispettive politiche monetarie hanno impatto su altri Paesi nel mondo".Il messaggio è probabilmente rivolto al presidente della FED Jerome Powell, con la Banca centrale americana che è più determinata che mai a fermare un'inflazione "a livelli inaccettabili". Lacostrette a seguire il passo.Dai verbali dell'ultimo meeting della FED è emerso che i banchieri centrale statunitensi sono. Una volta che il tasso ufficiale avrà raggiunto un livello sufficientemente restrittivo, "sarebbe probabilmente opportuno mantenerlo per qualche tempo fino a quando non ci saranno prove convincenti che l'inflazione sarebbe tornata all'obiettivo del 2%", si legge nei documenti.