Eventi e scadenze del 13 ottobre 2022

(Teleborsa) -ASviS - Festival dello Sviluppo Sostenibile - Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)Meeting annuale IIF 2022 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà focalizzato sulle questioni più rilevanti e all'avanguardia che incidono sui servizi finanziari, tra cui geopolitica e sanzioni, aumento dell'inflazione, ESG e finanza sostenibile, il ruolo delle risorse digitali e dei CBDC, l'agenda normativa globale e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti.Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziariFondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2022 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings 2022, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondialeCorporate Governance Conference - Conferenza di Assogestioni con il patrocinio di MEF e Consob. Attesi oltre 80 speaker da tutto il mondo, per un confronto su trend e best practice in materia di corporate governanceIBE Intermobility and Bus Expo - La decima edizione di IBE Intermobility and Bus Expo, l'appuntamento biennale di IEG Italian Exhibition Group, si svolge alla Fiera di Rimini. Importanti espositori prenderanno parte all'evento che intende fare il punto sulle innovazioni del settore e sul futuro dell'intermobilità.IEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioFesta del Cinema di Roma - L'evento si svolge presso l'Auditorium Parco della Musica. In programma proiezioni in prima mondiale, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinemaAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella presenzia la Sessione di apertura del 35° Congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati a RomaCEO Meeting Elis - Tavola rotonda Amministratori Delegati - L'evento, che si svolge a Roma, sarà un'occasione di confronto tra gli Amministratori delegati di alcune delle principali aziende operative italiane sul tema delle competenze disponibili sul mercato e il reale fabbisogno di chi fa impresa. Tra gli ospiti ci saranno gli AD di Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, BNL, TIM, Enel e Autostrade per l'Italia12:00 - A2A - Presentazione Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano, - Durante l'incontro, il Presidente e l'AD di A2A interverranno per raccontare il bilancio di sostenibilità territoriale e discutere delle alleanze per una transizione di successo nella Città di Milano. Saranno inoltre presentati gli esiti delle iniziative di ascolto degli stakeholder intraprese da A2A per individuare progettualità nuove che favoriscano il percorso verso la transizione ecologica.Tesoro - Asta medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 30.09.2022- Risultati di periodo