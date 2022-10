Giovani e lavoro, Ferraris: "Mestieri vanno valorizzati. Investire oggi sulle competenze"

(Teleborsa) -: una relazione spesso difficile che sfocia in fenomeni comee genera unche le aziende non riescono a trovare. Di qui l'esigenza del tessuto imprenditoriale dianche con il mondo accademico e le scuole, per creare le competenze oggi necessarie allo sviluppo del Paese.E' di questo che si occupa il, che vede la partecipazione delle più grandi realtà imprenditoriali italiane, incluso il Gruppo Ferrovie dello Stato."Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi che le. Sono mestieri chee raccontati bene", ha spiegato l’Ad del Gruppo, dove è stato presentato anche il programma "Distretto Italia".Ilha bisogno di circafra esperti di informatica, carpentieri, esperti di energie rinnovabili ed occorre colmare un gap orientando i giovani sin dalle scuole medie., il nostro Piano Industriale decennale è utile anche per capire cosa stiamo facendo e quale contributo possiamo dare al Paese", ha assicurato Ferraris, facendo cenno ai corposi investimenti previsti dalin un decennio."Oggi non dobbiamo guardare ai nostri Piani industriali solo sotto l’aspetto finanziario - ha spiegato il manager - ma dobbiamo. Abbiamo l’opportunità, l’orgoglio e la responsabilità di poter definire e identificare quali sono le professionalità di cui abbiamo bisogno e con gliche abbiamo previsto di, affinché siano realmente di collegamento tra le aziende e gli istituti tecnici", ha concluso l'Ad di FS.