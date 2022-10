In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

materiali

JP Morgan

DOW

Walgreens Boots Alliance

Chevron

Biogen

Comcast

Walgreens Boots Alliance

Skyworks Solutions

Match

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

JD.com

Zscaler

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta in territorio positivo, mostrando forti rialzi, dopo un avvio al ribasso, sulla scia del dato dell' inflazione USA a settembre che ha posto le basi di un probabile nuovo maxi rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilè in rialzo del 2,23%; sulla stessa linea, balzo dell', che continua la giornata a 3.640 punti. Bene il(+1,12%); con analoga direzione, ottima la prestazione dell'(+1,83%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,79%),(+3,41%) e(+2,55%).del Dow Jones,(+5,69%),(+5,48%),(+4,73%) e(+4,66%).Al top tra i, si posizionano(+6,08%),(+5,00%),(+4,73%) e(+4,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,04%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,97%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,84%.In perdita, che scende del 3,21%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 219K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,75 Mln barili; preced. -1,36 Mln barili)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -1,1%; preced. -1%).