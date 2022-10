ITA Airways, MEF: "Decisioni CdA legittime, ora dare esecuzione a delibere"

(Teleborsa) - Larelative alla, che erano attribuite al presidentee che sei componenti il CdA della compagnia aerea hanno trasferito all’ad Fabio Lazzerini, è stata nella sostanzaNei passi della lettera trasmessa dal ministero, azionista unico di ITA, e ripresa dal Corriere della Sera, si sottolinea che "la, come previsto dalla legge,, ivi compresa evidentemente la facoltà di attribuire e revocare le deleghe di gestione in considerazione degli interessi della società", e che dunque iin questo caso, "per legge, tantomeno in sede assembleare, né esercitadell’impresa, e pertanto non conferisce né può conferire alcuna delega".La lettera del MEF si conclude con l’osservazione secondo cui, "dato che il consiglio di amministrazione, in esecuzione dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo statuto, si è espresso,, nell’interesse della società".In buona sostanza, quindi,. Ma èaspettarsi che ilritenendo la revoca delle deleghe, di cui è stato oggetto, debba considerarsi illegittima.