Lavoro, Tomasi (ASPI) presenta il programma "Distretto Italia" del Consorzio ELIS

(Teleborsa) - Nche si trovano cosi a corto delle professionalità richieste. Di qui si generano fenomeni come, che è altissima in Italia, per arrivare alche colpisce almeno 1 giovane su 4 (23,1%). È da questa situazione che aziende e università, riunite nel, hanno pensato di avviare un percorso per ragazze e ragazzi in età scolare e giovani adulti.: con questi tre gli obiettivi è nato il programma, presso la sede di Luiss Business School a Roma, dalla Presidenza di turno del Consorzio affidata adL’iniziativa conta sullache, riunite nel Consorzio, collaborano stabilmente con ELIS in programmi di. Tra queste, i più grandi gruppi industriali che operano in Italia nei settori energia, trasporti e infrastrutture."Il fatto che molte tra le più grandi imprese del nostro Paese abbiano manifestato interesse per questo progetto dimostra che c’è la volontà forte, da parte del privato, di dare il proprio contributo alla ricerca di soluzioni in grado di sopperire al fabbisogno di saperi che caratterizza questo tempo: proponendo azioni pragmatiche, innovative e testate sul campo. Soluzioni che potrebbero divenire, a tutti gli effetti, best practice da replicare a livello nazionale, itinerari possibili, laboratori a cielo aperto, utili per possibili future azioni di sistema", ha spiegato, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia."Distretto Italia"negli ultimi dieci anni dalin diverse iniziative miranti asviluppare il dialogo tra scuola e impresa con unaattivi in tutta Italia egiàimpegnati in progetti consortili nell’ambito della formazione, come ilpartito quest’anno in 11 Regioni."Se vogliamo che i giovani si rimettano in gioco, dobbiamo creare percorsi di formazione e orientamento che li aiutino a scoprire interessi e capacità personali", osserva, Amministratore Delegato dell’ente no profit di formazione ELIS, siegando "per aiutarli a costruirsi un futuro bisogna poi offrire percorsi che formino realmente alle professioni che scelgono". "Distretto Italia - aggiunge - deve anche servire a riscoprire il valore delle professioni tecniche contro il pregiudizio molto diffuso, che un percorso di formazione abbia prospettive di valore solo se punta alla laurea"."Distretto Italia" punta sula", che prevede che ELIS raccolga entro l’anno i bisognioccupazionali delle singole aziende, per avviare all’inizio del 2023 i primi corsi e master post-diploma;è la seconda linea d'intervento che punta alla realizzazione, nell’ambito del PNRR, di corsi di orientamento alle professionirivolti a studenti iscritti agli ultimi 3 anni di scuola superiore.“Il rapporto tra università e scuola è fondamentale nella definizione di percorsi di crescita e di impiego in un momento in cui l’Italia, grazie alle risorse del PNRR, è chiamata a sviluppare progettualità incentrate sullo sviluppo", commenta, Presidente CRUI , aggiungendo "il tema del lavoro è fondamentale per mettere in atto le riforme che il Paese si spetta".Lealla scelta degli studi e della futura professione saranno caratterizzati anche da una, che invece di portare i giovani all’interno di una singola azienda per sperimentare da vicino uno specifico contesto lavorativo, saranno organizzati per accompagnarli in un percorso all’interno di un intero settore industriale, permettendo loro di confrontarsi con le diverse professioni che lo caratterizzano e gli sviluppi più attuali, spesso legati alle nuove frontiere della transizione ecologica e digitale.