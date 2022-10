MPS posticipa trimestrale per recepire effetti esodi volontari

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha comunicato che ildel terzo trimestre 2022 verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella, anziché in quella del 3 novembre 2022 originariamente prevista dal calendario finanziario pubblicato lo scorso gennaio."Tale posticipo si rende necessario per consentire ildella Banca (parte del Piano Industriale 2022-2026) in relazione all'esito dell'operazione di aumento di capitale della Banca", viene sottolineato in una nota.