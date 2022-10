Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+2,16%), scambi al rialzo per Esprinet

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Corre ilche allunga rispetto all'andamento piatto dell'e mostra un guadagno di 2.605,2 punti.Intanto l'si ferma a 623 dopo un inizio di giornata a quota 616.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, risultato positivo per, che lievita del 2,36%.Tra leitaliane, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,28% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,51% sui valori precedenti.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,49%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,42%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,21%.