Si muove in territorio negativo l'indice del settore alimentare italiano (-1,31%), bioera si muove verso il basso

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 104.275,5, in diminuzione di 1.373,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 469, dopo aver avviato la seduta a 473.Tra i titoli del, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dell'1,41%.Tra ledi Milano, ribasso per, che tratta in perdita del 7,08% sui valori precedenti.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,81%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,62%.