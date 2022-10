TIP, Intermonte: correzione crea opportunità per investitori a lungo termine

Intermonte

TIP

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 12,20 euro) ilsu Tamburi Investment Partners (), investment-merchant bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che si è chiuso con un utile pro forma consolidato di oltre 24 milioni di euro e con un patrimonio netto di 1,06 miliardi di euro, dopo distribuzioni di dividendi per oltre 20 milioni e acquisti di azioni proprie per ulteriori 14 milioni."La recente correzione del mercato ha- hanno scritto gli analisti - Riteniamo pertanto che i prezzi correnti siano un allettante punto di partenza per costruire una posizione per investitori pazienti interessati ad acquisire esposizione a eccellenti società italiane quotate e private".Intermonte crede TIP, ma anche le sue partecipate, siano ben posizionate per cogliere opportunità su più fronti. "Gli investimenti di TIP sono in genere leader di mercato nei loro segmenti e potrebbero fungere da consolidatori attraverso acquisizioni o semplicemente guadagnando quote di mercato dalla concorrenza - si legge nella ricerca - Riteniamo che ia TIP per mettere i soldi al lavoro, poiché nel recente passato c'è stata una forte concorrenza da parte di operatori finanziari che hanno esteso la leva finanziaria per offrire valutazioni eccessive, mentre iper la loro attività in questi tempi senza precedenti per l'economia globale".