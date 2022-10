Walgreens, trimestrale sopra le attese con focus su health-care

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, ha registrato unada attività operative in esercizio pari a 0,48 dollari nel quarto trimestre (terminato il 31 agosto). L'da attività operative in esercizio è diminuito del 31,8% a 0,80 dollari, anche per il forte trimestre dell'anno precedente con il picco dei volumi delle vaccinazioni Covid-19. Ledel quarto trimestre da attività operative in esercizio sono diminuite del 5,3% a 32,4 miliardi di dollari.Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 0,77 dollari su ricavi per 32,1 miliardi di dollari.La multinazionale prevede uncompreso tra 4,45 e 4,65, dovuto alla forte crescita del core business che è maggiore rispetto agli impatti del COVID-19 per l'anno fiscale 2022 e dei venti contrari di natura valutaria. Previsto un aumento dell'tra gli 11 e i 12 miliardi di dollari, con il segmento che dovrebbe raggiungere un EBITDA rettificato positivo entro l'anno fiscale 2024."L'anno fiscale 2023 sarà un anno di forte crescita di base e di rapida scalata dell’attività negli Stati Uniti - ha commentato la- La nostra performance fino ad oggi permette di avere visibilità e fiducia per aumentare le prospettive di crescita a lungo termine e riconfermare anche il percorso di crescita dell'EPS rettificato a un tasso low-teens. Le nostre azioni strategiche stanno generando un valore sostenibile per gli azionisti, grazie allae al proseguimento del nostro percorso verso la".