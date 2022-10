Agroalimentare, nasce piattaforma europea da intesa fra Fiera Milano e Parma

Fiera Milano

(Teleborsa) -di respiro europeo, favorita da una intesa siglataha infatti siglatocon gli azionisti privati di Fiere di Parma, aventi ad oggetto unavolta alla creazione di una comune piattaforma fieristica europea nel comparto agro-alimentare.L'operazione verrebbe realizzata attraverso la, da liberarsi mediante ildel ramo d’azienda di Fiera Milano relativo alla m, primario evento espositivo nel settore agro-alimentare organizzato a Milano presso il quartiere di Rho.A perfezionamento dell’Operazione, Fiera Milano verrebbe inizialmente a detenere una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Fiere di Parma.Attraverso questa operazione, nascerebbe una nuova piattaforma fieristica multipolare costituita da, evento iconico per il Made in Italy alimentare ed i suoi territori, e daa Milano, dove si potrà accogliere una platea espositiva internazionale e quindi competere con le omologhe manifestazioni europee. Grazie alle sinergie tra Fiera Milano, Fiere di Parma e Federalimentare, le due manifestazioni saranno in grado di specializzare il proprio posizionamento offrendo une, in generale, al sistema Italia.Gli Accordi prevedono che Fiera Milano partecipi alla governance di Fiere di Parma supportando i soci privati - Crédit Agricole Italia e Unione Parmense degli Industriali - ed i soci pubblici - Comune e Provincia di Parma, Camera di Commercio di Parma e Regione Emilia-Romagna - nel valorizzare l’esecuzione del piano industriale di Cibus Parma e di Tuttofood.