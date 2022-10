Cofle, Banca Profilo riduce target price e conferma Buy

Banca Profilo

Cofle

(Teleborsa) -ha ridotto a(da 19,2 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del secondo trimestre del 2022, che si è chiuso con ricavi pari a 27,5 milioni di euro (in linea con il primo semestre 2021) e utile netto pari a 3,4 milioni di euro (-39,2%).Dopo l'andamento piatto dei ricavi (risultati inferiori alle attese), gli analisti hanno ridotto del 6% le stime per l'intero esercizio 2022 a 53,1 milioni di euro, includendodell'anno e unaBanca Profilo ha applicato un, anche se la divisione OEM è esposta a solide tendenze di crescita sottostanti nel settore agricolo. Inoltre, nel 2023 la società dovrebbe beneficiare dell'aumento della produzione dell'INEOS Grenadier e dello sviluppo della sua nuova filiale francese.Infine, hanno leggermente migliorato ilFY22 e lo hanno allineato al primo semestre (21%). Dal 2023, prevedono che l'aumento dei costi di input raggiungerà il picco, con una normalizzazione del margine EBITDA verso i livelli del 2021.