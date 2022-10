Coronavirus in Italia, curva cresce: "vaccinarsi e mantenere prudenza"

(Teleborsa) -tra molecolari e antigenici con il tasso di positività al 18,7% con il totale dei contagi che da inizio pandemia raggiunge quota 23.030.777. I decessi per Covid sono statiell'ultima giornata per un totale di 177.883 vittime. Sono i dati del bollettino del ministero della Salute di oggi, venerdìIntanto, dal monitoraggio settimanale Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, si evidenzia un ulteriore aumento dell'incidenza" di Covid in Italia.Nel report "si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l'uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani, ponendo attenzione alle situazioni di assembramento". "L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione e il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali - ripetono gli esperti - rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto soprattutto clinico dell'epidemia."Dato l'aumento della velocità della circolazione virale - avverte Rezza - è bene mantenere comportamenti ispirati alla prudenza e soprattutto i richiami vaccinali, specie le persone a maggior rischio, anziani e fragili,