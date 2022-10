DBRS Morningstar migliora i rating di Banco BPM di un notch. Trend Stabile

Banco BPM

(Teleborsa) - DBRS Morningstar hadinonché della sua controllata Banca Akros. In particolare, ilè stato migliorato ada BBB (low), mentre il Short-Term Issuer Rating a R-2 (high) da R-2 (middle) R-2. L'upgrade dei rating segue il miglioramento del Trend da Negativo a Positivo deciso dall'agenzia di rating lo scorso 19 novembre 2021 e vede unassegnato a tutti gli attuali rating di Banco BPM.L'aggiornamento, spiega DBRS Morningstar, riflette "il successo che la Banca ha avuto nel migliorare gradualmente la propria, poiché l'attivodegli ultimi anni ha comportato minori esigenze di accantonamento e quindi una minore pressione sul conto economico". Inoltre, l'impegno di Banco BPM per la riduzione dei costi e la razionalizzazione del franchising si è tradotto in una migliore efficienza operativa.La maggioredelle attività, in particolare attraverso un rafforzamento dell'attività di bancassicurazione, ha avuto un impatto positivo su commissioni, mentre l'aumento dei tassi di interesse dovrebbe favorire il margine di interesse.L'aggiornamento considera anche la convinzione di DBRS Morningstar che "queste". Nell'aggiornare i rating, l'agenzia ha tenuto conto del fatto che la significativa riduzione delle esposizioni deteriorate (NPE) ha portato i parametri della qualità degli attivi a essere ora più in linea con le banche nazionali con rating simili. "Riteniamo inoltre che ciò offra piùche potrebbe verificarsi nel contesto attuale", viene sottolineato."I rating continuano a riflettere la, rafforzata dalle azioni in corso di razionalizzazione della struttura operativa e dallo sviluppo delle attività di digitalizzazione e fee driven, come la bancassicurazione - continua DBRS Morningstar - I rating continuano inoltre a essere supportati dal suo se dall'adeguata posizione patrimoniale del gruppo, guidato dalla generazione ricorrente di capitale e dal regolare accesso ai mercati wholesale".