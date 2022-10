ERG acquista progetto per parco eolico in Irlanda del Nord

ERG

(Teleborsa) -, ha perfezionato oggi l’acquisizione del 100% delle quote della società Corlacky Energy, interamente controllata da RES, che detiene i permessi per la costruzione e l’esercizio del parco eolico di Corlacky in Irlanda del Nord.Il progetto sarà costituito da 11 turbine per una capacità installata totale attesa fino a 47 MW che, grazie alla particolare ventosità del sito, corrispondono ad una produzione di energia elettrica stimata di oltre 175 GWh annui pari a circa 3.750 ore equivalenti. Il parco consentirà così di evitare l’emissione di circa 80 kt di CO2 e produrrà il fabbisogno stimato di energia per oltre 42.000 famiglie., già inclusivo del corrispettivo riconosciuto per l’acquisto, mentre la stima dell’EBIDTA atteso a regime si attesta a oltre 10 milioni di euro. L’inizio dei lavori di costruzione è previsto nel corso del 2024 e la connessione alla rete nazionale è attesa nella seconda metà del 2025.