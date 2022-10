FMI, Georgieva: "Chance recessione stanno aumentando, avanti politiche restrittive"

(Teleborsa) -, dopo esser stato "colpito da uno shock dopo l'altro" ein molte economie s, anche se la crescita resta positiva, il crollo dei redditi reali la farà percepire come una recessione da parte di molte famiglie. Lo ha confermato la, in occasione delle assemblee autunnali della Banca Mondiale.Anche ia stanno aumentando e l'FMI stima unache l'economia globale possaed una possibilità su quattro che la crescita possa calare al minimo storico del 2%."Manelle nostre maniper navigare. E' un. E' come scalare una montagna, se ci teniamo assieme possiamo farcela", ha affermato Georgieva.Parlando delle politiche dellee della, la numero uno del FMI ha ribadito "quando la politica monetaria tira il freno la", anche se i rialzi dei tassi "hanno un prezzo sulla crescita". "per calmierare l'inflazione - ha avvertito - significherebbee questo creerebbe. Servono misure determinate delle banche centrali" e, contemporaneamente, "politiche di bilancio responsabili, per aiutare imprese e famiglie più vulnerabili"."L'inflazione è ostinata ma le banche centrali possono essere più ostinate dell'inflazione", ha concluso la direttrice del Fondoi monetario, spezzando una lancia a favore della Fed che sta guidando la lotta alla crescita esponenziale dei prezzi.