(Teleborsa) - Il presidente russoha dichiarato che "il potenziale hub delinpuò essere la piattaforma per determinare il prezzo del gas". È quanto riporta l'agenzia Tass dopo l'incontro con il leader turco. Alla Turchia arriva "la piena la fornitura di gas" perché si è rivelato "il partner più affidabile", ha aggiunto Putin secondo quanto riferisce invece un'altra agenzia di stampa russa, Ria Novosti.L'idea ha accolto il sostegno di Erdogan ha fatto sapere il portavoce del Cremlino,. I due leader si sono incontrati ad, capitale del Kazakistan, a margine del summit della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Peskov ha inoltre affermato che la questione di una possibile risoluzione al conflitto in Ucraina non è stata discussa."Mi auguro cherussi saranno esportati attraverso", ha dichiarato Erdogan durante l'incontro con l'omologo russo. Il presidente turco si è augurato che i prodotti russi possano così raggiungere i Paesi in via di sviluppo. "Siamo determinati a mantenere e rafforzare l'accordo di Istanbul" che ha sbloccato l'esportazione di grano dall'Ucraina "e a trasportare il grano e i fertilizzanti russi ai Paesi in via di sviluppo attraverso la Turchia", ha detto Erdogan. "I passi che Turchia e Russia prenderanno in questa direzione disturberanno alcuni circoli ma nello stesso tempo renderanno felici i", ha aggiunto."Unapuò essere ottenuta attraverso la, non ci possono essere vincitori in una guerra e perdenti nella pace", ha affermato Erdogan parlando del conflitto tra Mosca e Kiev durante il vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia in Kazakistan. "Il nostroè che il bagno di sangue finisca il prima possibile", ha aggiunto.Dura la risposta del presidente ucraino: la Russia "va isolata diplomaticamente", la diplomazia è uno strumento "possente", ma non ci può essere finché "le armi parlano".