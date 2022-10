Giornata all'insegna degli acquisti per i Listini europei

MPS

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari, grazie alla: spinte dalle aspettative di aumento dei margini in scia all'atteso aggressivo rialzo dei tassi di interesse da parte di Fed e BCE. Fa eccezione, nel comparto,che scivola pesantemente: in avvio il titolo non è riuscito a fare prezzo ed è poi entrato in contrattazioni con un ribasso di oltre 15 punti percentuali, alla vigilia della17 ottobre.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.646,7 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 86,32 dollari per barile, in forte calo del 3,13%.Torna a scendere lo, attestandosi a +233 punti base, con un calo di 10 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,67%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,67%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, dopo la notizia delle dimissioni del ministro delle Finanze Kwarteng. Ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,90%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,70%; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 22.601 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,93 miliardi di euro, con un incremento di ben 240,2 milioni di euro, pari al 14,18%, rispetto ai precedenti 1,69 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,45 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi.di Milano, troviamo(+5,35%),(+4,60%),(+4,35%) e(+3,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,83%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,26%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,57%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,48%.Tra i(+7,49%),(+4,81%),(+4,48%) e(+3,43%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,19%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,37%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,01%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,59%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,5%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1%; preced. 2,3%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,5%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,6%; preced. 5,9%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,3%).