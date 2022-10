INPS, arriva l'indennità per lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

(Teleborsa) -è stata istituita dal decreti Aiuti a favore dei, con periodi non interamente lavorati di almeno un mese. Lo ricorda una circolare dell', chiarendo i dettagli della platea e della procedura di presentazione delle domande.Ledovranno essere presentate,, direttamente all'INPS, tramite i consueti canali fisico e digitale, sul sito dell'IMNPS per chi è in possesso di SPPID, CIE o CNS o tramite il servizio di Contact Center Multicanale ed attraverso la consueta rete di Istituti di Patronato.Può accedere alla prestazione il lavoratore che, in forza del suddetto contratto, nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro(e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane). Per gli assicurati del Fondo Pensioni Lavoratori Dello Spettacolo il periodo sarà parametrato in giornate.Ai fini del riconoscimento dell’indennità il lavoratore, al momento della trasmissione della domanda, nondipendente, di, ancorché sospesa.