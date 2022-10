L'indice dei titoli bancari in Italia è effervescente (+1,84%), scambi in positivo per Unicredit

comparto bancario a Piazza Affari

Banca Profilo

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 1 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 8.068, dopo un esordio a 8.077,1.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, scambia in profit, che lievita del 2,38%.avanza del 2,19%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,63%.Tra le azioni del, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,88%.Tra i titoli adel comparto bancario, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dell'1,28%.