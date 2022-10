L'indice delle aziende sanitarie chiude in alto (+3,78%), seduta effervescente per DiaSorin

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

indice EURO STOXX Health Care

DiaSorin

Amplifon

FTSE MIB

Recordati

media capitalizzazione

Pharmanutra

small-cap

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna 7.577,3 punti, a quota 207.935,9.L'intanto guadagna 7 punti, dopo un inizio di seduta a quota 728.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,35%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 4,35%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,19%.Tra i titoli adel comparto sanitario, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,62%.Tra ledi Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,71%.