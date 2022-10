Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

Danone

(Teleborsa) -, dopo i progressi di ieri(schizzata la rialzo dopo una prima violenta reazione negativa al dato dell'inflazione statunitense sopra le attese). Nonostante i decisi aumenti delle ultime ore, il sentiment degli investitori rimane fragile. "Il- ha osservato Salvatore Bruno, Responsabile Investimenti di Generali Investments Partners - le valutazioni sui listini azionari hanno subito dure correzioni, ma le aspettative di utili no, il che non è coerente con uno scenario di rallentamento o di recessione. La prossima reporting season sarà fondamentale da monitorare e diverse società hanno già messo in guardia circa il raggiungimento degli obiettivi di profitto".Sul, è stata confermata in moderazionein Spagna ( riviste le indicazioni preliminari) e Francia ( riviste le indicazioni preliminari) nel mese di settembre 2022.Tra i(multinazionale francese di prodotti alimentari) ha avviato la vendita di attività in Russia, prevedendo un contraccolpo da 1 miliardo di euro.(società britannica di servizi postali e corrieri) valuta fino a 6.000 esuberi entro agosto 2023.(gestore di investimenti britannico dedicato ai mercati emergenti) registra un calo di 8 miliardi nell'AUM per deflussi e performance negativa dei mercati.Intanto, la ha effettuato un importante aumento di emergenza dei tassi di interesse per fermare la caduta libera della sua valuta.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,15%.Sulla parità lo, che rimane a quota +243 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,63%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,51%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,69%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,74%., ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,82%, a 20.957 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,75% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 22.771 punti. Guadagni frazionali per il(+0,4%); sui livelli della vigilia il(+0,14%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 3,40%.Vola, con una marcata risalita del 2,93%.Brilla, con un forte incremento (+2,46%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,43%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,14%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.del FTSE MidCap,(+7,18%),(+4,13%),(+3,28%) e(+2,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,82%.Scende, con un ribasso del 2,13%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,52%.