SACE lancia il primo Annual Meeting di Women in Export

(Teleborsa) - L’imprenditoria femminile si dà appuntamento a Roma il 18 ottobre per il. A quasi un anno dal lancio della Community creata da SACE nel 2021, che conta oltre 800 iscritte, l’azienda guidata da Alessandra Ricciin un momento di confronto tra i principali attori del Paese che promuovono politiche inclusive e azioni concrete, volte a valorizzare l’enorme capitale intellettuale femminile che ruota attorno al nostro export..L’obiettivo èdedicato all’ascolto delle esperienze delle donne che operano nell’export e nell’internazionalizzazione, per promuovere modelli di business inclusivi e abbattere le barriere che ne limitano la carriera e l'accesso a posizioni di leadership.Aprirà i lavori, Head of Education di SACE che racconterà risultati e obiettivi del Programma Women in Export. Interverrà anche l'Amministratore Delegato di SACE,: ilsarà focalizzato sullocon la partecipazione diDirigente Generale MEF,, Policy expert women entrepreneurs and entrepreneurship education della Commissione Europea,, Senior Specialist and Manager ILO Helpdesk for Business dell’International Labour Organization, ed, Delegata W20 Italia. Poi sarà la volta della presentazione di. Nelpanel si farà il punto sugrazie agli interventi di, Chief Economist di SACE,, Chief International Officer di SACE e Presidente Berne Union,, Vice Segretario Generale di Unioncamere ed, Responsabile Innovazione e Sviluppo di UNI.dell’incontro, ci saranno alcune, specializzate non solo nell’export ma anche in settori strategici come il digitale e il green, mentre, a chiusura del meeting, Alessandra Ricci ripercorrerà i messaggi chiave della giornata, testimoniando, come pilastro della crescita del Paese. Il tema è un asse portante dell’offerta di SACE Education, l’hub formativo da cui è nata la Community Women in Export .