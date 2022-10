TomTom aumenta guidance dopo Q3 migliore delle attese

TomTom

(Teleborsa) -, società olandese che produce sistemi di navigazione satellitare, ha registratoin aumento del 7% a 136 milioni di euro nel terzo trimestre del 2022, contro attese del mercato per 126 milioni di euro. I ricavi disono aumentati del 14% a 108 milioni di euro (consensus a 101 milioni di euro), mentre i ricavi operativi del settoresono aumentati del 29% a 75 milioni di euro.Ilesclusa la ristrutturazione ha registrato un afflusso di 8 milioni di euro (deflusso di 14 milioni di euro un anno fa). Ilè negativo per 17,5 milioni di euro (-20,8 milioni di euro nello stesso periodo del 2021)."Siamo molto soddisfatti della performance di questo trimestre, in particolare dello sviluppo dei nostri ricavi Automotive. I forti ricavi si sono tradotti in un- ha commentato il- Per l'intero anno 2022, prevediamo che i nostri ricavi, sia a livello di gruppo che per la tecnologia di localizzazione, supereranno le nostre indicazioni iniziali. Il free cash flow escluse le ristrutturazioni dovrebbe attestarsi intorno al -2% dei ricavi del gruppo, in miglioramento rispetto alle indicazioni fornite all'inizio dell'anno".Il gruppo, che ha come clienti le principali case automobilistiche e le principali aziende tecnologiche globali, prevede undi 505-520 milioni di euro, inclusi 410-425 milioni di euro dal suo core business tecnologico per la localizzazione. In precedenza aveva comunicato attese per un fatturato di 470-510 milioni di euro, con 380-420 milioni di euro generati dalla tecnologia di localizzazione.