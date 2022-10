Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,34%; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 3.583 punti.il(-3,1%); con analoga direzione, in forte calo l'(-2,23%).Risultato negativo a Wall Street per tutti idell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-3,88%),(-3,71%) e(-3,41%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,05%),(+0,96%) e(+0,67%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,22%.scende del 3,35%.Calo deciso per, che segna un -3,11%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,70%., con un aumento dello 0,69%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,61%.Scende, con un ribasso del 7,93%.Crolla, con una flessione del 7,55%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,53%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (atteso -5 punti; preced. -1,5 punti)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 3,7%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)16:00: Indice NAHB (atteso 43 punti; preced. 46 punti)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,48 Mln unità; preced. 1,58 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,53 Mln unità; preced. 1,52 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 9,88 Mln barili).