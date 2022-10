A2A e Margherita, accordo per riorganizzazione gruppo Daunia Wind

A2A

(Teleborsa) -, multiservizi quotata su Euronext Milan, e Margherita, società dedicata alla realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, hanno sottoscritto un, società partecipata paritariamente da entrambe e che gestisce un portafoglio di parchi eolici in Italia con una potenza complessiva di 312 MW. L'operazione fa seguito all'acquisizione da parte di A2A, in data 7 giugno 2022 , di portafogli eolici e fotovoltaici di Ardian.Con questa operazione, A2A verrà a detenere la proprietà e il controllo esclusivi delle società(e dei relativi impianti eolici, aventi una potenza complessiva di 83 MW), mentre Margherita verrà a detenere la proprietà e il controllo esclusivi di Daunia Wind e delle altre società dalla stessa controllate diverse da Daunia Calvello e Daunia Serracapriola.La riorganizzazione sarà realizzata sulla base di valori in linea con quelli dell'operazione con Ardian e comporterà la scissione a favore di A2A delle partecipazioni detenute da Daunia Wind in Daunia Calvello e Daunia Serracapriola e di disponibilità liquide di Daunia Wind per un importo di. La partecipazione in Daunia Wind che rimarrà in capo ad A2A ad esito della scissione sarà ceduta a Margherita per un corrispettivo di