Banche, Enria (BCE): spazio per consolidamento, vigilanza non ostile

(Teleborsa) - Nell'eurozona c'è stato un certo aumento del, ma è stato. "Al momento, non sento che ci sia molto appetito. Non credo che ciò provenga dal lato normativo o di vigilanza, è più una questione di mercato. Penso che, guardando al futuro,per il consolidamento e le banche dovrebbero considerare opzioni in tale ambito". Lo ha detto, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, in un'intervista tenuta nei giorni scorsi al forum dell'IIF e pubblicata oggi per esteso sul sito dell'istituzione di Francoforte."Quando sono entrato a far parte della BCE, l'impressione che ho avuto da banchieri e investitori era che c'era la percezione che la BCE, l'autorità di vigilanza, fossea causa delle preoccupazioni sul "too big to fail" e simili - ha spiegato - Penso che abbiamo chiarito ampiamente che. Abbiamo fatto chiarezza su come trattare il consolidamento da un punto di vista prudenziale, che è neutrale, quindi senza alcun aumento nei capital add-on".A una domanda sulla competitività delle banche europee ha risposto: "Se iniziamo a parlare di competitività, la prima osservazione dovrebbero essere le, che sono. Il price-to-book ratio delle banche statunitensi è più del doppio di quello delle banche europee. È stato così per un po' e questo riflette una serie di driver, alcuni dei quali sono nelle mani delle stesse banche".Enria ha fatto riferimento all'efficienza dei costi (sottolineando una mancanza di sufficienti investimenti in tecnologia), a qualche eccesso di capacità nel settore e alla necessità di una rifocalizzazione dei modelli di business. Da parte delle autorità, anche la politica dei tassi di interesse negativi è stata un fattore determinante."La buona notizia è che molte di queste cose sono in via di miglioramento - ha aggiunto l'economista - Sui costi e sui modelli di business, penso che le banche abbiano fatto buoni progressi negli ultimi due anni. Ho anche assistito a molti consolidamenti in una certa misura: se guardi alle grandi cifre, non è così tanto, masu attività di gestione patrimoniale, azioni strutturate, leasing e sui servizi di custodia e regolamento, il che significava che le banche stavano effettivamente".