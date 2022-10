Cambiamenti climatici, quali impatti sulle imprese? Lo studio CRIF-RED

(Teleborsa) - E' ormai sotto gli occhi di tutti che i, legati al clima o meno, hanno causato e, purtroppo, continueranno a causare impatti alla salute umana, alle proprietà, alle aziende e all’economia in generale. In questo scenario, i rapidi cambiamenti climatici già in corso stanno portando a una revisione del paradigma attraverso il quale si valutanoa causa dei mutamenti della pericolosità e del rischio a cui sono esposte aziende e famiglie per via di questi fenomeni.E proprio partendo da questa considerazione chehanno promosso uno studio analitico a supporto delle compagnie assicurative volto a definire e misurare i rischi fisici, tenendo in considerazione i potenziali impatti del cambiamento climatico su di essi. Evidenze della ricerca sono state presentate in anteprima nella sessionedel CRIF Finance Meeting, l’evento che ha visto confrontarsi a Milano oltre 50 speaker delmondo assicurativo e bancario. In particolare, dallo studio emerge chedi danni economici in tutto il mondo. In Italia, sebbene la numerosità e sinistrosità degli eventi meteorologici catastrofali sia in crescita, la penetrazione delle polizze a garanzia contro perdite innescate da eventi climatici rimane marginale. Secondo dati ANIA le coperture assicurative per gli eventi catastrofali sono ancora scarsamente diffuse – commentaHead of Insurance di CRIF –. E se tradizionalmente l’Italia sconta un protection gap rispetto ai principali Paesi europei, la carenza di protezione assicurativa nei confronti di eventi catastrofali sembra dovuta anche ad alcuni fattori strutturali”.Con riferimento ad alcuni dei rischi fisici tra i più tipici, si mostrano le 10 province più esposte (in termini di percentuale di aziende esposte a livelli di rischio alto o molto alto) alle frane, alle inondazioni e alle forti precipitazioni. I dati dello studio CRIF-RED rivelano, infatti,Per quanto riguarda illo studio rivela che le province interamente ubicate in zone montuose, in particolare nelle Alpi, sono quelle più esposteQuanto alè elevato nelle province ubicate nella bassa valle del Po (Rovigo e Ferrara), in zone costiere a scarsa elevazione (Gorizia) o in zone caratterizzate da piogge torrenziali e inondazioni improvvise (Genova e Catania).In termini dila provincia più esposta è quella del Verbano-Cusio-Ossola, che presenta sia rischio di forti nevicate che di grandine, seguita da Lecce e Siracusa, dove il regime di precipitazioni è particolarmente intenso e sono frequenti anche le grandinate. Il rischio da ondate di calore - per il quale si presentano i dati estratti in condizioni di clima previsto per il 2040-2049 - data la forte influenza del riscaldamento globale su questo fenomeno, risulterà più omogeneo tra i territori pur interessando maggiormente le province nel Sud Italia e quelle della valle del Po.Altro dato particolarmente interessante: si stima che laDato ancora più significativo se si considera cheper effetto del cambiamento climatico, tali perdite cresceranno al 2050 di circa l’8%.ome quelli climatici, ed il bisogno di quantificare le loro conseguenze in termini economici concreti. Questo è ancora più evidente ed emergente per le attività economiche del nostro territorio. Per colmare questo gap è necessario da una parte utilizzare avanzati modelli matematici che traducano ad una scala locale gli impatti degli eventi naturali e, dall’altra, piattaforme informatiche flessibili che li sappiano combinare con tutti gli altri dati economici, tecnici ed ambientali necessari per una stima quantitativa, seppure inevitabilmente affetta da incertezza, del rischio. Il cambiamento climatico, prima ancora che la normativa comunitaria ed internazionale, rende urgente questa pratica per la gestione del rischio e le politiche di adattamento da parte delle aziende italiane” – affermaScuola superiore IUSS e RED Director.“Il beneficio per le aziende, nonché futuro vantaggio competitivo per le compagnie assicurative, è strettamente collegato alla possibilità di disporre - in un contesto climatico in evoluzione che rende obsoleti i tradizionali modelli attuariali - di strumenti evoluti di valutazione dei rischi collegati a fenomeni climatici per migliorare il pricing e l’underwriting sul business Danni, per quanto riguarda il segmento aziende, gli immobili residenziali e i veicoli. In chiave prospettica, la disponibilità di scenari evolutivi a 20/30 anni contribuisce a definire, come sollecitato anche da EIOPA, l’orizzonte di medio/lungo periodo per la strategia di offerta assicurativa e la valutazione complessiva del rischio collegati al cambiamento climatico” – conclude