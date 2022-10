ENEL, da digitalizzazione a mobilità elettrica: Saatchi & Saatchi raccontano "60 anni di fatti che contano"

Enel

(Teleborsa) -dallafino ad arrivarraccontacon uno spot TV firmato(Publicis Groupe), on air a partire da domenica 16 ottobre, in cui vari protagonisti si alternano nel racconto diche ha dimostrato,di essere alche si avvale della partecipazione di alcuni volti noti:anche questa volta nel ruolo di padre della piccolain un fil rouge che si riallaccia al format narrativo che racconta la quotidianità dei consumatori Enel Energiaciclista professionista e Maglia Rosa alla quarta tappa del Giro d’Italia 2021.Lo spot - si legge nella nota -#IFattiContano lanciata a luglio dal Gruppo per raccontare su tutti i canali di comunicazione, attraverso la concretezza dei numeri, i risultati di progetti e attività al servizio della transizione energetica in Italia. Proprio i numeri sono i protagonisti dello spot grazie alla partecipazione corale dei personaggi che si alternano in scena, con unoper raccontare i risultati ottenuti quotidianamente da Enel in questi 60 anni.“Dal mese di luglio stiamo raccontando su stampa e canali digitaliCon la campagna TV vogliamo rafforzare questo messaggio, mostrando oltre ai numeri anche i principali asset aziendali come le centrali rinnovabili, i km di rete elettrica e i lampioni intelligenti con riferimenti diretti al mondo dell’elettrificazione. Per Enel, infatti, transizione energetica significa impegno per il futuro, ma soprattutto azioni tangibilie. Oggi siamo l’energia di 32 milioni di famiglie e aziende e accompagniamo l’Italia verso l’elettrificazione” – commenta, Responsabile Brand Adv e Content di Enel Italia.“In continuità con lema con un elemento di novità quale il racconto corale, abbiamo portato sullo schermo i numeri del Gruppo con un trattamento del tutto inedito. Il risultato è un film dinamico e contemporaneo, ma allo stesso tempo fortemente concreto, in grado di coinvolgere gli– aggiunge, Direttore Creativo Esecutivo di Saatchi &Saatchi Italia.