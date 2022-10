Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti, lo stesso avviene a Piazza Affari, dopo le rassicurazioni dalche intende annullare quasi tutte le misure fiscali , annunciate solo tre settimane fa, che avevano innescato forti turbolenze.Sul fronte della, domani la Commissione europea presenterà interventi per la riduzione della domanda per evitare il rischio di razionamenti e un indice alternativo (e volontario) al TTF di Amsterdam.Sul mercato valutario, seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,98%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.661,1 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 85,66 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +238 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,64%.in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,70%, ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,90%; svettache segna un importante progresso dell'1,83%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,86% sul, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 22.758 punti.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,95 miliardi di euro, dai 1,93 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,54 miliardi.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 4,66%.Brilla, con un forte incremento (+4,25%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,54%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,99%.del FTSE MidCap,(+5,40%),(+4,99%),(+4,70%) e(+4,25%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,44%.Crolla, con una flessione del 2,25%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,51%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 2,7%; preced. 0,8%)06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,9%; preced. 8,4%)14:30: Empire State Index (atteso -4 punti; preced. -1,5 punti).