Eventi e scadenze: settimana del 17 ottobre 2022

(Teleborsa) -ASviS - Festival dello Sviluppo Sostenibile - Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)Festa del Cinema di Roma - L'evento si svolge presso l'Auditorium Parco della Musica. In programma proiezioni in prima mondiale, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinemaConsiglio dell'UE - Consiglio Affari esteri - Il Consiglio "Affari esteri" procederà a uno scambio di opinioni sull'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e terrà una discussione sulle relazioni tra l'UE e la Cina. Tra i temi di attualità, i ministri discuteranno di questioni riguardanti la prossima COP 27, Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e dell'EtiopiaSalone di Parigi 2022 - 89esima edizione del Salone Internazionale dell'Automobile di Parigi che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. Partecipano tutti i protagonisti del settore automobilistico mondiale, compresi produttoriConferenza Congiunta Banca d'Inghilterra - Banca di Francia - FMI - OCSE - Banca d'Italia - La Banca d'Italia organizza in collaborazione con la Banca d'Inghilterra, la Banca di Francia, il FMI e l'OCSE il terzo workshop su "Flussi internazionali di capitale e politiche finanziarie". L'evento si svolge a Washington DCSeduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il ConsiglioBanca d'Italia - Conti finanziariTesoro - Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analistiBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di settembre18:00 - Anceferr - "Infrastrutture e manutenzione - Oltre gli slogan per un tempo nuovo" - Il convegno annuale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti si svolge a Roma. Intervengono il presidente Vito Miceli, l'AD di FS Luigi Ferraris, il presidente CNEL Tiziano Treu, l'AD e DG di RFI Vera Fiorani, l'AD di ANAS Aldo Isi, l'AD di ITALFERR Andrea Nardinocchi, il vicepresidente ANCE Federico Ghella, e il segretario generale FILLEA CGIL Alessandro Genovesi- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analistiConvegno: “Rafforzare le competenze digitali nell’INPS - L'evento di presentazione fornirà una breve introduzione al progetto, ideato dall'INPS e realizzato dall'OCSE e dalla DG REFORM della Commissione Europea, che mira a sostenere l'Istituto nello sviluppo delle competenze digitali. Verrà discusso nel corso di una tavola rotonda, su come esso si inserisca nel contesto italiano ed europeoUE - Vertice sociale trilaterale - Il tema principale del vertice sarà "Affrontare la crisi energetica e la crisi del costo della vita: come proteggere l'economia, le imprese e i lavoratori". Verranno discussi: valutazione dell'impatto della guerra sulla situazione socioeconomica attuale, misure per affrontare la crisi energetica e misure di sostegno economico e sociale per far fronte alla crisi del costo della vitaFed - Beige Book- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dei dati di Ricavi Netti al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodoFestival della Scienza - Alla 20esima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica ci saranno quasi 300 eventi distribuiti in 40 location, con 400 ospiti e più di 500 giovani coinvolti tra animatori e studenti in alternanza scuola-lavoroConsiglio europeo - Il Consiglio europeo discuterà di Ucraina, energia, questioni economiche e relazioni esterneBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Comunicazione dei ricavi gestionali consolidati del Gruppo al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodoBanca d'Italia - Bollettino Economico; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e OpzioniTesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive