Farmacosmo, ricavi 9 mesi salgono a 46,5 milioni di euro

Farmacosmo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha registratorispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato non tiene conto dell'ulteriore contributo del portale ProfumeriaWeb, con l'acquisito che è stato perfezionato in data 29 settembre 2022."Siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti nei primi nove mesi del 2022 - ha commentato l'- La solidità e la robustezza di tutti i KPI del portale farmacosmo.it, in continuo miglioramento rispetto all'anno scorso, ci fanno, anche grazie alla nostra solida dotazione di liquidità a servizio delle strategie di crescita, sulle quali procede il lavoro del top management, a partire dalle linee condivise in IPO, a partire dall'integrazione del quick commerce su tutto il territorio nazionale"."Il 29 settembre abbiamo completato l'acquisizione di ProfumeriaWeb: siamo, per incrementare ordini, ricavi e carrello medio, ottimizzare costi e processi e far leva sulle numerose sinergie già individuate", ha aggiunto.Ilsi attesta a circa 340 mila, in crescita del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Al 30 settembre la piattaforma Farmacosmo ha pressoché raggiunto l'intero numero di ordini dell'anno precedente. Ilaumenta del 22% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il numero dei clienti fidelizzati aumenta del 25%, contribuendo a più del 70% dei ricavi. Ilcresce del 22% e si attesta a circa il 4%. Ilcresce a 95 euro rispetto ai 91 euro del 2021.