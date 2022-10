Governo, oggi incontro Meloni-Berlusconi: si va verso la pace

(Teleborsa) - Sembra rientrata la mini crisi all'interno della. Un primo incontro tra la leader di Fratelli d'Italia,, e quello di Forza Italia,, è in programma oggi pomeriggio alle ore 16 a via della Scrofa, nella sede di, dopo il lavoro di ricucitura dei pontieri dei due partiti. Un incontro che apre una settimana cruciale per la formazione del nuovo governo, con l’avvio delle consultazioni al Quirinale."Anche oggi – si legge intanto in una nota della Lega –è stato in contatto con gli alleati: la Lega guarda con estremo ottimismo all’annunciato incontro di domani tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. L’obiettivo comune di tutto il centrodestra dev’essere quello di rispondere alle aspettative degli italiani, con buonsenso, responsabilità e serietà".Un clima più sereno grazie al lavoro die il nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. Un punto di incontro tra le due parti potrebbe riguardare il titolare del. Meloni per quel posto pensa da tempo all’ex magistrato Carlo Nordio. Ma, secondo varie ricostruzioni, ci sarebbero margini di trattativa. In alternativa Berlusconi è pronto a rivendicare il Ministero dell'Interno (con una figura di alto profilo, di garanzia), o il Mise, ma questo per la leader di Fdi è un ruolo chiave nella sua azione di governo. Al momento sono quattro quelli attribuibili a Forza Italia, fra cui gli Esteri per, ma in ogni caso l’esito della trattativa dovrà incastrarsi anche con i piani della Lega.Meloni ha risposto con un post su Facebook alledegli ultimi giorni parlando di "attacchi scomposti della". "Si mettano l’anima in pace – ha aggiunto –: siamo qui per risollevare la nostra Nazione. Sarà un percorso pieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci". Meloni ha così inviato un messaggio anche agli alleati, a cominciare da Berlusconi: ilsi farà. "Nessuno vuole farlo senza Fi", ha dichiarato, uno dei fondatori di Fratelli d’Italia.