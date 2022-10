Gruppo BCC Iccrea, on air il secondo flight della campagna "Uniti siamo ancora più unici"

(Teleborsa) - Riconoscibilità delle caratteristiche distintive delle BCC del Gruppo Iccrea, rafforzamento del senso di appartenenza dei loro soci e dipendenti, collegamento di identità visiva tra tutte le Banche: sono questi gli obiettivi al centro della campagna di comunicazione istituzionale, on air fino al 29 ottobre, dopo il primo lancio avvenuto a maggio scorso."Uniti siamo ancora più unici", il pay off della campagna, insieme alla sua creatività, ritorna all’interno di una rinnovata pianificazione multicanale che prevede anche in questo secondo flight una declinazione su reti televisive, stampa nazionale e digital e un focus territoriale attraverso le principali testate e radio locali.Una campagna che scende nella vita quotidiana dei territori italiani, che rimanda alla natura familiare delle relazioni tra le BCC del Gruppo e le loro comunità di riferimento, rappresentando in concreto le principali categorie produttive e sociali servite: giovani, anziani, famiglie, piccoli imprenditori.Protagonisti della creatività i due soggetti del primo flight (“Mercato” e “Frutteto”), insieme alla presenza della scrivania verde, simbolo del confronto continuo tra le Banche del Gruppo BCC Iccrea e il loro territorio, una “tavola rotonda” senza spigoli che rappresenta anche la capillarità di questa rete di banche che arrivano “dove gli altri non arrivano”.