Hargreaves Lansdown, il CEO Chris Hill lascerà nel 2023

Hargreaves Lansdown

(Teleborsa) -, società britannica di servizi finanziari che vende prodotti a investitori al dettaglio, ha annunciato che ilha informato il consiglio di amministrazione di aver. Il board sta effettuando "una ricerca approfondita" per il suo successore e Hill rimarrà in carica fino a quando il suo successore non si unirà alla società e comunque fino a novembre 2023 per favorire il passaggio di consegne.Chris Hill è stato nominato CEO e consigliere di amministrazione nell'. È entrato a far parte della società nel febbraio 2016 inizialmente come CFO e poi come Deputy CEO da ottobre 2016 ad aprile 2017.L'annuncio arriva il giorno dopo che la società è stata: 3.200 investitori hanno presentato reclami contro la società per ildi punta dell'investitore Neil Woodford, che era disponibile sulla piattaforma Hargreaves.Hargreaves ha comunicato(AUA) di 122,7 miliardi di sterline al 30 settembre, in calo rispetto ai 123,8 miliardi di sterline alla fine di giugno.Leper il periodo sono state di 162,9 milioni di sterline, in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, trainate da maggiori entrate in contanti. Hargreaves ha registrato una crescita netta dinel periodo di 17.000 unità, portando il totale a 1.754.000 clienti attivi.