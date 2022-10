Il comparto alimentare a Piazza Affari si muove verso il basso (-1,22%)

indice del settore alimentare italiano

(Teleborsa) - Andamento depresso per l', nonostante un andamento in frazionale rialzo delIlsi attesta a 103.656,5 al di sotto di 1.275 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,26%, dopo un inizio di seduta a quota 473.Tra ledi Piazza Affari del comparto alimentare, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dell'1,15%.Tra le azioni del, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,82%.