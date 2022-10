In rialzo Piazza Affari, allineata alle altre Borse europee

MPS

Bank of America

Citigroup

Credit Suisse

Mediobanca

Saras

Equita

Sciuker Frames

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

Enel

Stellantis

Interpump

Campari

Moncler

Saras

Illimity Bank

Danieli

Ascopiave

Ariston Holding

Alerion Clean Power

Wiit

Acea

(Teleborsa) -, mentre sono arrivate rassicurazioni dal. Il Cancelliere dello Scacchiere ha revocato quasi tutte le misure fiscali previste dal mini budget presentato dal suo predecessore ( licenziato venerdì scorso ) e ha sottolineato che le sue rassicurazioni eviteranno l'incertezza sui mercati prima dell'annuncio del piano fiscale completo alla fine del mese.Sempre sul fronte degli annunci politici, domani lapresenterà le misure per la crisi energetica presenterà interventi per la riduzione della domanda per evitare il rischio di razionamenti e un indice alternativo (e volontario) al TTF di Amsterdam.Sul fronte macroeconomico, la. L'Istat ha confermato che l'inflazione italiana ha segnato, nel mese di settembre, un +8,9% su anno, con il cosiddetto "Carrello della spesa" ai massimi da agosto 1983.per i titoli, nel giorno in cui parteda 2,5 miliardi di euro. Si tratta del settimo aumento di capitale in 14 anni e i proventi saranno utilizzati per finanziare il nuovo piano di turnaround, comprese significative uscite volontarie dalla banca senese. MPS pagheràche supportano l'operazione (otto istituti guidati dai global coordinator), dopo che difficili trattative hanno rischiato di far deragliare l'aumento di capitale., conche fa notare come (secondo il sito della società)dal 3%. Si tratta di uno dei principali trader mondiali di commodity, con impianti di stoccaggio e infrastrutture in tutto il mondo., con la controllata Ecospace che ha firmato 5 nuovi contratti di appalto del valore lordo complessivo pari a 21,8 milioni di euro.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,32%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,81%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,20%.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +246 punti base, con un forte incremento di 14 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,70%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,07%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,84%, e buona performance per, che cresce dello 0,88%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,99% sul, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,93%. Poco sopra la parità il(+0,49%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,45%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+2,26%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,05%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,89%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,80%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,50%.scende dell'1,48%.Tra i(+4,63%),(+4,13%),(+3,43%) e(+3,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,14%.Calo deciso per, che segna un -1,78%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,48%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,35%.