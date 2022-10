Innovation HUB, al via l’acceleratore di impresa nel cuore dell’Aeroporto di Fiumicino

"Gli aerei decollano controvento". Questa l'espressione usata dal presidente di Atlantia, Giampiero Massolo, per rappresentare il dovere del Gruppo di essere "anticiclico" attraverso "una mobilitazione virtuosa degli investimenti e un contributo fattivo allo sviluppo del Paese". "L'impegno di Atlantia – ha spiegato Massolo a margine dell'evento – punta proprio a cercare di favorire questi 'decolli controvento'. Credo che dobbiamo puntare sull'innovazione, sulla valorizzazione dei talenti, credere in chi ha voglia di mettersi in gioco. Queste non devono essere solo parole ma una modalità quotidiana del nostro fare azienda, del nostro core business che è quello della mobilità integrata e sostenibile. L'aeroporto da questo punto di vista rappresenta un microcosmo ideale e io credo che dobbiamo contribuire come aziende sia a stimolare il governo, sia ad assecondarne gli sforzi per la realizzazione di quel grande piano di rinnovamento infrastrutturale che è il Pnrr. È una nostra responsabilità e intendiamo portarla a compimento".



"L'obiettivo di questo Innovation Hub - ha spiegato l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone – è stimolare il fronte dell'innovazione nel quale crediamo tantissimo. Non si tratta solo di parlare di transizione digitale ma è molto di più. Questo acceleratore è integrato nel nostro Terminal in quanto l'innovazione è pienamente integrata nel nostro business. L'innovazione per ADR è un'urgenza strategica, puntiamo a disegnare l'aeroporto del futuro: un aeroporto semplice, smart, divertente, funzionale e facile per i nostri passeggeri e adatto a tutti. Un aeroporto dove si può fare anche un'esperienza nuova, dove i bisogni attuali vengono meglio indirizzati e dove il fronte dell'innovazione potrà offrire nuovi servizi".



















































(Teleborsa) - "Ci fa molto piacere poter appoggiare questo nuovo tipo di approccio alle imprese in cui l'impresa diventa qualcosa di inclusivo. Mi piace pensare che un modello che vede l'innovazione, il coinvolgimento e l'ingaggio dei giovani passare attraverso la risoluzione di problemi pratici possa essere una formula adottata, sicuramente, da altre società del nostro Gruppo, ma anche al di fuori. Qui si tratta di dare spazio a qualche idea innovativa in un senso molto pratico e in un luogo specifico: un anello di congiunzione tra il mondo dei giovani, l'innovazione e l'impresa, che prende una forma concreta rafforzata anche dal nostro rapporto con il mondo universitario". È quanto ha affermato ilintervistato in occasione dell' inaugurazione ufficiale dell'Innovation Hub aperto all'interno del Terminal 1 dell'Aeroporto di Fiumicino, un acceleratore di startup dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative nel comparto aeroportuale nel quale Aeroporti di Roma ha investito 50 milioni di euro."Edizione – ha spiegato– vuole essere un azionista non invadente nelle partecipate ma, allo stesso tempo, contribuire a dare loro un senso di direzione. La nostra strategia si basa sul coinvolgimento dei giovani, sull'innovazione sul campo. Un sistema fatto di gioco di squadra dove c'è la tecnologia, il servizio, i giovani e la ricerca. Edizione vuole fare il proprio ruolo di lungo termine. Alle esigenze del breve e della quotidianità risponde, giustamente, il management nell'esecuzione dei propri piani con la proposta della loro direzione. L'azionista deve, dall'altra parte, assicurarsi che non venga persa la vista a lungo termine. Quello presentato oggi mi sembra un buon esperimento. Sono fiducioso che possa essere solo l'inizio di una nuova fase".